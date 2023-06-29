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Брозович перейдет в Аль-Наср. Известны детали сделки

Трансферы
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Выбор в пользу Саудовской Аравии

Брозович перейдет в Аль-Наср. Известны детали сделки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович перейдет в "Аль-Наср". Хорватский хавбек согласился на трансфер в Саудовскую Аравию.

Брозович подпишет контракт до лета 2026-го. Он пройдет медосмотр 30-го июня, после чего поставит подпись под соглашением.

Сообщалось, что "нерадзурри" получат за хорвата около 23 миллионов евро.

В минувшем сезоне Брозович провел за "Интер" 40 поединков, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего хавбека в 25 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Аль-Наср Марсело Брозович
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