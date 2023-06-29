Брозович перейдет в Аль-Наср. Известны детали сделки
Выбор в пользу Саудовской Аравии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Марсело Брозович перейдет в "Аль-Наср". Хорватский хавбек согласился на трансфер в Саудовскую Аравию.
Брозович подпишет контракт до лета 2026-го. Он пройдет медосмотр 30-го июня, после чего поставит подпись под соглашением.
Сообщалось, что "нерадзурри" получат за хорвата около 23 миллионов евро.
В минувшем сезоне Брозович провел за "Интер" 40 поединков, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего хавбека в 25 миллионов евро.
More than Brozović accepting… it’s Al Nassr that accepted all conditions that Marcelo Brozović required to join them. ???????????????? #AlNassr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023
Inter will get €23m fee, Brozović will get €100m total package in terms of salary and signing fee — in three years, valid until June 2026. pic.twitter.com/ea7MEaveNp
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