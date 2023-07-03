Официально: Брозович – игрок Аль-Насра. Известны детали огромного контракта
"Аль-Наср" усиливается
Фото: "Аль-Наср"
"Аль-Наср" объявил о подписании Марсело Брозовича из "Интера". "Нерадзурри" получат за основного полузащитника 18 миллионов евро.
Сообщается, что Марсело будет получать 25 миллионов евро в год – зарплата, которую себе могут позволить единицы топ-клубов Европы. Контракт рассчитан на 3 года и с учетом большого подписного бонуса Брозович получит в "Аль-Насре" за 3 года около 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне Марсело провел за "Интер" 40 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.
أهلاً بالأفضل في منزله ????????#بروزفيتش_نصراوي#BrozovićIsYellow ???? pic.twitter.com/D3Dc13uScS— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2023
Популярное сейчас
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Арсенал укрепляет оборону: согласован трансфер Тимбера из Аякса
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО