Официально: Брозович – игрок Аль-Насра. Известны детали огромного контракта

"Аль-Наср" объявил о подписании Марсело Брозовича из "Интера". "Нерадзурри" получат за основного полузащитника 18 миллионов евро.

Сообщается, что Марсело будет получать 25 миллионов евро в год – зарплата, которую себе могут позволить единицы топ-клубов Европы. Контракт рассчитан на 3 года и с учетом большого подписного бонуса Брозович получит в "Аль-Насре" за 3 года около 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Марсело провел за "Интер" 40 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.