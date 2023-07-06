Почетный президент Баварии: Кейн дорогой, но он бы сразу помог Баварии

Ули Хенесс, почетный президент "Баварии", прокомментировал возможный трансфер Харри Кейна. Он считает, что "мюнзхенцам" не нужны дополнительные аргументы.

– Можете ли вы дать краткую оценку поискам "Баварии"? Харри Кейн считается предпочтительным вариантом.

– Об этом ходят слухи. Конечно, Харри Кейн очень силен. Он уже почти десятилетие доказывает, что является топ-бомбардиром. С этой точки зрения выбор в пользу Харри наименее рискованный и открывает множество возможностей. Он также умеет создавать моменты партнерам и является невероятно опытным и умелым игроком.

Он умеет забивать и левой ногой, и правой, и головой – настоящий форвард. Это была бы надежная ставка, если бы все получилось.

Харри Кейну 29 лет, он дорогой. Но очевидно, что он мог бы сразу помочь "Баварии".

– Что делает "Баварию" привлекательной для Кейна?

– Это надо у него спрашивать. Но совершенно ясно, что "Бавария" по-прежнему является одним из лучших клубов Европы. Несмотря на то, что в Лиге чемпионов в последнее время не все получается, все в Европе знают, кто мы такие.

Все относятся к "Баварии" с огромным уважением. "Баварии" не нужны какие-либо дополнительные аргументы в ее пользу, – сказал Хенесс.

Ранее сообщалось, что неизвестно готов ли вообще "Тоттенхэм" продать Кейна. "Шпоры" собирались отклонять все поступающие предложения по 10-му номеру.