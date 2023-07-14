Галатасарай объявил о трансфере Анхелиньо. Ещё 2 года назад он играл за Манчестер Сити
Тот, кого Зинченко выдавил из состава
Фото: twitter.com/Galatasaray
"Галатасарай" объявил о трансфере крайнего защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. Это аренда на один сезон с правом выкупа за 6 миллионов евро.
Анхелиньо получает 2,3 миллиона евро в год. "Галатасарай" также заплатит 1,5 миллионов евро за саму аренду "Лейпцигу".
Анхелиньо перешел в "РБ Лейпциг" летом 2021-го из "Манчестер Сити". До этого он провел сезон в аренде в немецком клубе.
Прошлый сезоне Анхелиньо провел в аренде в "Хоффенхайме". Испанский крайний защитник провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 12 миллионов евро.
???? Medical check ✅@angel_tasende69 pic.twitter.com/byYRchYFdK— Galatasaray EN (@Galatasaray) July 13, 2023
Популярное сейчас
- ЛК. Ковталюк забил за Дилу, Братков сильнее в украинизированном дерби, украинцы сыграли за команду из Беларуси
- Рыбалка стал игроком ЛНЗ
- Трубин, Судаков и Кащук не присоединились к Шахтеру на сборе в Нидерландах
- Юве готов продать Влаховича за 25 миллионов евро в Челси. Для этого необходимо включить в сделку Лукаку
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО