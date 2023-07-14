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Галатасарай объявил о трансфере Анхелиньо. Ещё 2 года назад он играл за Манчестер Сити

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Галатасарай объявил о трансфере Анхелиньо. Ещё 2 года назад он играл за Манчестер Сити

Фото: twitter.com/Galatasaray

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"Галатасарай" объявил о трансфере крайнего защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. Это аренда на один сезон с правом выкупа за 6 миллионов евро.

Анхелиньо получает 2,3 миллиона евро в год. "Галатасарай" также заплатит 1,5 миллионов евро за саму аренду "Лейпцигу".

Анхелиньо перешел в "РБ Лейпциг" летом 2021-го из "Манчестер Сити". До этого он провел сезон в аренде в немецком клубе.

Прошлый сезоне Анхелиньо провел в аренде в "Хоффенхайме". Испанский крайний защитник провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 12 миллионов евро.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) РБ Лейпциг Анхелиньо
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Источник:
galatasaray.org

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