Вест Хэм хочет подписать Горецку на замену Райсу. Бавария установила цену

"Бавария" хочет 40-50 миллионов евро за трансфер Леона Горецки, сообщает Флориан Плеттенберг. "Вест Хэм" хочет заменить полузащитником ушедшего в "Арсенал" Деклана Райса.

Сам Горецка отвергает все поступающие предложения, так как хочет остаться в "Баварии". Проблема в том, что Тухель ищет новую "шестерку" и у Горецки мало шансов.

Напомним, что ранее Тухель хотел подписать Райса или Ковачича, но игроки сменили клубы, сделав выбор не в пользу "Баварии".