Вест Хэм хочет подписать Горецку на замену Райсу. Бавария установила цену
Немец хочет остаться в клубе
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
"Бавария" хочет 40-50 миллионов евро за трансфер Леона Горецки, сообщает Флориан Плеттенберг. "Вест Хэм" хочет заменить полузащитником ушедшего в "Арсенал" Деклана Райса.
Сам Горецка отвергает все поступающие предложения, так как хочет остаться в "Баварии". Проблема в том, что Тухель ищет новую "шестерку" и у Горецки мало шансов.
Напомним, что ранее Тухель хотел подписать Райса или Ковачича, но игроки сменили клубы, сделав выбор не в пользу "Баварии".
❗️News #Goretzka: He’s on the list of @westhamfootball as a potential top replacement for #Rice!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 17, 2023
➡️ Tuchel is still pushing for a new No. 6
➡️ But Goretzka has rejected every offer & request as he definitely wants to stay at FC Bayern!
➡️ Bayern‘s price expectation at this… pic.twitter.com/tGFLXWxGh5
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