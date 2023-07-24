Нереализованный потенциал: Заа перешел в Галатасарай
Свободный агент
Фото: @GalatasaraySK
"Галатасарай" объявил о подписании нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. Он перешел в качестве свободного агента.
Он заключил контракт до лета 2026-го. Зарплата футболиста составит 4,35 миллиона евро за сезон. Заа также получил бонус в размере 2,33 миллионов евро за подписание контракта.
Заа провел за "Кристал Пэлас" 8 лет, перейдя из "Манчестер Юнайтед" летом 2015-го за 4 миллиона евро. Сейчас переход 30-летнего ивуарийца оценивается в 22 миллиона евро.
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Источник:galatasaray.org
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