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Нереализованный потенциал: Заа перешел в Галатасарай

Трансферы
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Свободный агент

Нереализованный потенциал: Заа перешел в Галатасарай

Фото: @GalatasaraySK

Новина українською

"Галатасарай" объявил о подписании нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. Он перешел в качестве свободного агента.

Он заключил контракт до лета 2026-го. Зарплата футболиста составит 4,35 миллиона евро за сезон. Заа также получил бонус в размере 2,33 миллионов евро за подписание контракта.

Заа провел за "Кристал Пэлас" 8 лет, перейдя из "Манчестер Юнайтед" летом 2015-го за 4 миллиона евро. Сейчас переход 30-летнего ивуарийца оценивается в 22 миллиона евро.

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В статье: Уилфрид Заха Галатасарай (Стамбул) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
galatasaray.org

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