Дембеле перешел в Саудовскую Аравию, но фанаты Барселоны могут быть спокойны

"Аль-Иттифак" объявил о подписании нападающего "Лиона" Муссы Дембеле в качестве свободного агента. Нападающий подписал контракт на 4 года.

Трансферная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

Ранее к "Аль-Иттифаку" также присоединились Стивен Джеррард в качестве главного тренера. Также в скором времени в клуб перейдет Джордан Хендерсон.

Игрок уже прошел медосмотр в команде и в ближайшее время присоединится к команде. В прошлом сезоне Дембеле провел матчей за "Лион" 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.