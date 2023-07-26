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Дембеле перешел в Саудовскую Аравию, но фанаты Барселоны могут быть спокойны

Трансферы
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Контракт на 4 года

Дембеле перешел в Саудовскую Аравию, но фанаты Барселоны могут быть спокойны

Фото: twitter.com/Ettifaq

Новина українською

"Аль-Иттифак" объявил о подписании нападающего "Лиона" Муссы Дембеле в качестве свободного агента. Нападающий подписал контракт на 4 года.

Трансферная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

Ранее к "Аль-Иттифаку" также присоединились Стивен Джеррард в качестве главного тренера. Также в скором времени в клуб перейдет Джордан Хендерсон.

Игрок уже прошел медосмотр в команде и в ближайшее время присоединится к команде. В прошлом сезоне Дембеле провел матчей за "Лион" 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Мусса Дембеле Барселона Аль-Иттифак (Даммам)
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