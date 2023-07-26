Дембеле перешел в Саудовскую Аравию, но фанаты Барселоны могут быть спокойны
Контракт на 4 года
Фото: twitter.com/Ettifaq
"Аль-Иттифак" объявил о подписании нападающего "Лиона" Муссы Дембеле в качестве свободного агента. Нападающий подписал контракт на 4 года.
Трансферная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
Ранее к "Аль-Иттифаку" также присоединились Стивен Джеррард в качестве главного тренера. Также в скором времени в клуб перейдет Джордан Хендерсон.
Игрок уже прошел медосмотр в команде и в ближайшее время присоединится к команде. В прошлом сезоне Дембеле провел матчей за "Лион" 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة ????— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 26, 2023
موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء ????#الاتفاق | #ديمبلي_اتفاقي | @MDembele_10 pic.twitter.com/E4epIZUwTx
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