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+1 в банду Криштиану: Аль-Наср подписал Садио Мане

Трансферы
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Переход выгоден обоим сторонам

+1 в банду Криштиану: Аль-Наср подписал Садио Мане

Фото: twitter.com/FootballSenegal

Новина українською

"Аль-Наср" объявил о подписании Садио Мане из "Баварии". Сообщалось, что саудовский клуб заплатит 40 миллионов евро за сенегальца.

31-летний нападающий подписал контракт до лета 2026-го. Он будет получать по нему 30 миллионов евро в год.

Считается, что средства с продажи Мане "Бавария" использует для подписания Харри Кейна из "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне Мане провел за "Баварию" 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Садио Мане
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