+1 в банду Криштиану: Аль-Наср подписал Садио Мане
Переход выгоден обоим сторонам
Фото: twitter.com/FootballSenegal
"Аль-Наср" объявил о подписании Садио Мане из "Баварии". Сообщалось, что саудовский клуб заплатит 40 миллионов евро за сенегальца.
31-летний нападающий подписал контракт до лета 2026-го. Он будет получать по нему 30 миллионов евро в год.
Считается, что средства с продажи Мане "Бавария" использует для подписания Харри Кейна из "Тоттенхэма".
В прошлом сезоне Мане провел за "Баварию" 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
بصـوووووت واحد ????️— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2023
Saaaadiiiioooooooo MANE! ????????#ماني_نصراوي pic.twitter.com/ojKKzRcU3T
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