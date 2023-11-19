Барселона и Реал надеются летом подписать Сане

Как сообщает SPORT.es, испанские гранды "Барселона" и "Реал" Мадрид были бы не против видеть в своих командах вингера "Баварии" Лероя Сане. Говорят, что тренер "сине-гранатовых" Хави является большим поклонником 27-летнего немца.

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Контракт Сане с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. Пока что стороны далеки от его продления. Если ситуация такой и останется, летом игрок будет доступен по сниженной цене.

В этом сезоне Сане демонстрирует бешеную результативность:17 матчей, 9 голов и 7 ассистов во всех турнирах за "Баварию".