Элмас переходит в РБ Лейпциг из Наполи. Личный контракт согласован

Элиф Элмас переходит из "Наполи" в "РБ Лейпциг".

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что немецкий клуб предложил за центрального полузащитника 25 миллионов евро.

Элмас открыт к переходу, поскольку в 2024 году хочет получить новый опыт. "Лейпциг" уже договорился с Элифом об условиях личного контракта, а переговоры с "Наполи" вышли на завершающую стадию. Скоро сделка будет закрыта.

В этом сезоне у 24-летнего полузащитника 2 гола за 477 минут в 16 матчах за "Наполи" во всех турнирах.