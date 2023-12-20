Элмас переходит в РБ Лейпциг из Наполи. Личный контракт согласован
Элиф Элмас переходит в РБ Лейпциг
Фото: twitter.com/sscnapoli/Автор - невідомий
Элиф Элмас переходит из "Наполи" в "РБ Лейпциг".
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что немецкий клуб предложил за центрального полузащитника 25 миллионов евро.
Элмас открыт к переходу, поскольку в 2024 году хочет получить новый опыт. "Лейпциг" уже договорился с Элифом об условиях личного контракта, а переговоры с "Наполи" вышли на завершающую стадию. Скоро сделка будет закрыта.
В этом сезоне у 24-летнего полузащитника 2 гола за 477 минут в 16 матчах за "Наполи" во всех турнирах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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