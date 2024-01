У Хендерсона появился вариант в Европе, если ему разрешат покинуть Саудовскую Аравию

Нидерландский "Аякс" заинтересован в подписании полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона.

По информации, футболист сможет покинуть нынешний клуб лишь в том случае, если саудовский коллектив позволит ему уйти. Джордан настроен вернуться в Европу, поэтому рассматривает различные варианты, и "Аякс" находится среди них.

Хендерсон отдал 5 ассистов в 19 матчах за "Аль-Иттифак" во всех турнирах этого сезона.

???????????????????????????????? EXCL: Ajax are showing concrete interest in signing Jordan Henderson in case he’ll get green light to leave Al Ettifaq in January transfer window.



There are several clubs keen, waiting for Saudi club decision — but Henderson is looking for options and Ajax are there. pic.twitter.com/WWkvbO6RnV