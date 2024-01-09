У Хендерсона появился вариант в Европе, если ему разрешат покинуть Саудовскую Аравию

Нидерландский "Аякс" заинтересован в подписании полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона.

По информации, футболист сможет покинуть нынешний клуб лишь в том случае, если саудовский коллектив позволит ему уйти. Джордан настроен вернуться в Европу, поэтому рассматривает различные варианты, и "Аякс" находится среди них.

Хендерсон отдал 5 ассистов в 19 матчах за "Аль-Иттифак" во всех турнирах этого сезона.