У Хендерсона появился вариант в Европе, если ему разрешат покинуть Саудовскую Аравию
Джордан Хендерсон настроен вернуться в Европу
Фото: Getty Images
Нидерландский "Аякс" заинтересован в подписании полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона.
По информации, футболист сможет покинуть нынешний клуб лишь в том случае, если саудовский коллектив позволит ему уйти. Джордан настроен вернуться в Европу, поэтому рассматривает различные варианты, и "Аякс" находится среди них.
Хендерсон отдал 5 ассистов в 19 матчах за "Аль-Иттифак" во всех турнирах этого сезона.
???????????????????????????????? EXCL: Ajax are showing concrete interest in signing Jordan Henderson in case he’ll get green light to leave Al Ettifaq in January transfer window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024
There are several clubs keen, waiting for Saudi club decision — but Henderson is looking for options and Ajax are there. pic.twitter.com/WWkvbO6RnV
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