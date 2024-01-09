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Официально: Джулиан Грессель присоединился к клубу MLS

Трансферы

Контракт действует до 2025 года

Официально: Джулиан Грессель присоединился к клубу MLS

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Полузащитник Джулиан Грессель присоединился к "Интер Майами". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт подписан до июня 2026 года и имеет опцию продлить соглашение еще на один год.

"Я очень рад присоединиться к такой амбициозной организации, как Inter Miami. Это новая глава в моей карьере. Я готов приступить к работе и использовать свой опыт в этой лиге, чтобы помочь моим новым товарищам по команде и этому замечательному клубу выиграть больше титулов", - прокомментировал соглашение Грессель.

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Источник:
Inter Miami
Опубликовал: Екатерина Власова
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