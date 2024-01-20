Бывший игрок Шахтёра близок к переходу в аутсайдер турецкой Суперлиги
Спад в карьере полузащитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста близок к переходу в турецкий "Самсунспор".
????⚪️???????? Former Bayern and Juve star Douglas Costa, on the verge of joining Samsunspor in Turkey!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2024
Understand verbal agreement until June 2026 is almost done.
Talks between agent Junior Mendonza and Samsuspor owner have been positive.
Time for contracts… then here we go ???????? pic.twitter.com/9u6JwdXayI
По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между агентом футболиста Жуниором Мендонзой и руководством "Самсунспора" проходят успешно. Между сторонами уже почти заключена устная договоренность. Контракт будет действовать до 2026 года.
Напомним, что кроме выступлений в состоянии "горняков", Коста также известен игрой за мюнхенскую "Баварию" и туринский "Ювентус". Его потенциально будущая команда занимает 16 строчку в чемпионате Турции, находясь на грани вылета в нижний дивизион.
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