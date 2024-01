Бывший игрок Шахтёра близок к переходу в аутсайдер турецкой Суперлиги

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста близок к переходу в турецкий "Самсунспор".

????⚪️???????? Former Bayern and Juve star Douglas Costa, on the verge of joining Samsunspor in Turkey!



Understand verbal agreement until June 2026 is almost done.



Talks between agent Junior Mendonza and Samsuspor owner have been positive.



Time for contracts… then here we go