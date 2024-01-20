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Бывший игрок Шахтёра близок к переходу в аутсайдер турецкой Суперлиги

Трансферы
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Спад в карьере полузащитника

Бывший игрок Шахтёра близок к переходу в аутсайдер турецкой Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста близок к переходу в турецкий "Самсунспор".

По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между агентом футболиста Жуниором Мендонзой и руководством "Самсунспора" проходят успешно. Между сторонами уже почти заключена устная договоренность. Контракт будет действовать до 2026 года.

Напомним, что кроме выступлений в состоянии "горняков", Коста также известен игрой за мюнхенскую "Баварию" и туринский "Ювентус". Его потенциально будущая команда занимает 16 строчку в чемпионате Турции, находясь на грани вылета в нижний дивизион.

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