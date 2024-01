Набиль Фекир может присоединиться к Саудовскому клубу

Набиль Фекир может присоединиться к одному из самых популярных Саудовских клубов.

По информации журналиста, Набиль Фекир уже согласился присоединиться к Саудовской профессиональной лиге, сегодня назначен новый раунд переговоров между "Бетисом" и Саудовским клубом. Отмечается, что игрок перейдет в "Аль-Наср" или в "Аль-Хиляль".

????EXCL Details: ????⚪️???????? #Liga|



➡️ More on Nabil Fekir to ???????? :



✅️ The offensive midfielder has already accepted to join Saudi Pro League



???? New round of talks has been scheduled today between Betis and Al-Nassr / Al-Hillal



???? Confidence reigns to reach agreement pic.twitter.com/F5HD8Tt6kG