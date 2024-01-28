Набиль Фекир может присоединиться к Саудовскому клубу
Аль-Наср или Аль-Хиляль
realbetisbalompie.es
Набиль Фекир может присоединиться к одному из самых популярных Саудовских клубов.
По информации журналиста, Набиль Фекир уже согласился присоединиться к Саудовской профессиональной лиге, сегодня назначен новый раунд переговоров между "Бетисом" и Саудовским клубом. Отмечается, что игрок перейдет в "Аль-Наср" или в "Аль-Хиляль".
????EXCL Details: ????⚪️???????? #Liga|— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 28, 2024
➡️ More on Nabil Fekir to ???????? :
✅️ The offensive midfielder has already accepted to join Saudi Pro League
???? New round of talks has been scheduled today between Betis and Al-Nassr / Al-Hillal
???? Confidence reigns to reach agreement pic.twitter.com/F5HD8Tt6kG
Напомним, за этот сезон Набиль Фекир сыграл в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 12 миллионов евро.
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