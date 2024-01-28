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Набиль Фекир может присоединиться к Саудовскому клубу

Трансферы

Аль-Наср или Аль-Хиляль

Набиль Фекир может присоединиться к Саудовскому клубу

realbetisbalompie.es

Новина українською

Набиль Фекир может присоединиться к одному из самых популярных Саудовских клубов.

По информации журналиста, Набиль Фекир уже согласился присоединиться к Саудовской профессиональной лиге, сегодня назначен новый раунд переговоров между "Бетисом" и Саудовским клубом. Отмечается, что игрок перейдет в "Аль-Наср" или в "Аль-Хиляль".

Напомним, за этот сезон Набиль Фекир сыграл в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 12 миллионов евро.

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Набиль Фекир
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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