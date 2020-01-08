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Бешикташ заинтересован в трансфере экс-форварда Динамо

Турция
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Поляк может покинуть Италию

Бешикташ заинтересован в трансфере экс-форварда Динамо
UA-Футбол
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Польский форвард Лукаш Теодорчик может оказаться в турецком чемпионате. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

В нем заинтересован "Бешикташ". Крайне вероятно, что в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, что также Теодорчик два сезона провел в киевском "Динамо". За это время он отыграл 24 матча и забил 10 голов.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Удинезе (Удине) Лукаш Теодорчик
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