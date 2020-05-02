Турция
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Бешикташ близок к приобретению экс-игрока Карпат
Хорхе Карраскаль может перебраться в Турцию
Бывший полузащитник "Карпат" Хорхе Карраскаль привлёк внимание "Бешикташа", сообщает Yeniakit.
По информации источника, на приобретении 21-летнего колумбийца настаивает главный тренер команды Серген Ялчин.
Ялчин следил за Карраскалем еще в период его выступлений в "Карпатах" и хотел видеть его еще в своем предыдущем клубе "Ени Малатьяспоре".
В этом сезоне Карраскаль забил 3 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах за "Ривер Плейт".
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