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Бешикташ близок к приобретению экс-игрока Карпат

Турция
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Хорхе Карраскаль может перебраться в Турцию

Бешикташ близок к приобретению экс-игрока Карпат
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Бывший полузащитник "Карпат" Хорхе Карраскаль привлёк внимание "Бешикташа", сообщает Yeniakit.

По информации источника, на приобретении 21-летнего колумбийца настаивает главный тренер команды Серген Ялчин.

Ялчин следил за Карраскалем еще в период его выступлений в "Карпатах" и хотел видеть его еще в своем предыдущем клубе "Ени Малатьяспоре".

В этом сезоне Карраскаль забил 3 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах за "Ривер Плейт".

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Ривер Плейт (Аргентина) Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль
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