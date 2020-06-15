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Вратарь Галатасарая в матче против команды Гармаша и Морозюка спас ворота ценой двойного перелома

Турция
(1 голосов)

Истошный крик

Вратарь Галатасарая в матче против команды Гармаша и Морозюка спас ворота ценой двойного перелома
Новина українською

Вратарь турецкого "Галатасарая" и национальной сборной Уругвая Фернандо Муслера получил тяжелую травму в поединке чемпионата Турции против "Ризеспора", за который выступают Денис Гармаш и Николай Морозюк – оба украинца вышли в составе своей команды в матче 27-го тура.

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На 14-й минуте встречи голкипер смело покинул рамку и накрыл удар форварда после прострела. Нападающий Милан Шкода жестко столкнулся с Муслерой – уругвайский футболист громко закричал, изнемогая от боли. Врачи увезли его в больницу на машине скорой помощи. По информации издания Fanatik, у Фернандо двойной перелом – костей голени и малоберцовой кости правой ноги.

После замены Муслеры "Галатасарай" пропустил 2 гола и проиграл.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Фернандо Муслера Галатасарай (Стамбул) Ризеспор (Ризе) Милан Шкода
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
15.06.2020 в 09:32
Ужас !!!!... очень неудачный стык... вроде и без грубости умышленной... тупо, жестко и жестоко, перепрыгнуть стоило воротника... а теперь инвалид
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