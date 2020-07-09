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Кравец и Гармаш отметились голами в матче чемпионата Турции

Турция
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Команда Дениса победила

Кравец и Гармаш отметились голами в матче чемпионата Турции
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В 31-м туре чемпионата Турции встретились "Ризеспор" и "Кайспериспор". Примечательно, что в составе двух команд играет много украинцев. Именно они стали главными действующими лицами игры.

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Первым отметился Артем Кравец. Экс-игрок "Динамо" вышел в старте, а на 87-й минуте забил с пенальти. Спустя пять минут Денис Гармаш, который играет играет за "Ризеспор" сравнял счет.

Окончательный счет игры 3:2 в пользу "Ризеспор". Команда Гармаша, Борячука и Морозюка обошла в таблице "Кайспериспор" Кравца и покинула зону вылета.

Гол Кравца

Гол Гармаша

Отметим, что сегодняшний гол стал для Кравца восьмым в сезоне, Гармаш забивал трижды и один раз ассистировал.

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В статье: Денис Гармаш Артем Кравец Ризеспор (Ризе) Кайсериспор
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