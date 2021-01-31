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Эвертон вернёт Тосуна в Бешикташ
Форвард не сумел адаптироваться в АПЛ
Дженк Тосун близок к переходу в "Бешикташ" на правах аренды, сообщает Sky Sports.
29-летний турок уже вылетел в Стамбул и в ближайшее время станет игроком "орлов".
Тосун перебрался в "Эвертон" как раз из "Бешикташа" в 2018-м году за 22 миллиона евро.
В стане "орлов" Тосун провёл самый продуктивный отрезок карьеры, отметившись 64 голами в 142 матчах с 2014-го по 2018-й год.
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