Эвертон вернёт Тосуна в Бешикташ

Дженк Тосун близок к переходу в "Бешикташ" на правах аренды, сообщает Sky Sports.

29-летний турок уже вылетел в Стамбул и в ближайшее время станет игроком "орлов".

Тосун перебрался в "Эвертон" как раз из "Бешикташа" в 2018-м году за 22 миллиона евро.

В стане "орлов" Тосун провёл самый продуктивный отрезок карьеры, отметившись 64 голами в 142 матчах с 2014-го по 2018-й год.