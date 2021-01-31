  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Эвертон вернёт Тосуна в Бешикташ
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон вернёт Тосуна в Бешикташ

Турция
(1 голосов)

Форвард не сумел адаптироваться в АПЛ

Эвертон вернёт Тосуна в Бешикташ
Новина українською

Дженк Тосун близок к переходу в "Бешикташ" на правах аренды, сообщает Sky Sports.

29-летний турок уже вылетел в Стамбул и в ближайшее время станет игроком "орлов".

Тосун перебрался в "Эвертон" как раз из "Бешикташа" в 2018-м году за 22 миллиона евро.

В стане "орлов" Тосун провёл самый продуктивный отрезок карьеры, отметившись 64 голами в 142 матчах с 2014-го по 2018-й год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Эвертон (Ливерпуль) Дженк Тосун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...