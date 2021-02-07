Кайоде забил первый гол за Сивасспор в чемпионате Турции

Арендованный “Сивасспором” у донецкого "Шахтера" нападающий Олеренваджу Кайоде отметился голом в поединке 24-го тура турецкой Суперлиги против "Анкарагюджю". Он забил второй мяч своей команды, которая победила в этом поединке со счетом 4:1.

Этот гол стал первым для нигерийца в чемпионате Турции за "Сивасспор". Также на его счету четыре мяча в Лиге Европы и один в Кубке Турции. За команду он выступает с начала текущего сезона на правах годичной аренды.

Полноценный контракт игрока принадлежит "Шахтеру". За донецкую команду он играл в 2018-2019 гг, проведя 24 матча и записав в свой актив четыре гола и два ассиста.