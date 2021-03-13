Бывший полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда попрощался с "Галатасараем".

"Я провел в клубе прекрасные 4 года. Спасибо за поддержку. Спасибо моему учителю Фатиху Териму. Спасибо товарищам по команде. Спасибо сотрудникам. Спасибо фанатам. Я никогда не забуду "Галатасарай", - написал Юнес в своем Инстаграме.