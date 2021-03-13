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Юнес Беланда попрощался с Галатасараем
Марокканец провёл в Турции 4 года
Фото DAZN Автор – неизвестен
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда попрощался с "Галатасараем".
"Я провел в клубе прекрасные 4 года. Спасибо за поддержку. Спасибо моему учителю Фатиху Териму. Спасибо товарищам по команде. Спасибо сотрудникам. Спасибо фанатам. Я никогда не забуду "Галатасарай", - написал Юнес в своем Инстаграме.
Напомним, "Галатасарай" разорвал контракт с Беландой в одностороннем порядке из-за "нарушения дисциплины и нанесения ущерба имиджу клуба".
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