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Юнес Беланда попрощался с Галатасараем

Турция
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Марокканец провёл в Турции 4 года

Юнес Беланда попрощался с Галатасараем

Фото DAZN Автор – неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда попрощался с "Галатасараем".

"Я провел в клубе прекрасные 4 года. Спасибо за поддержку. Спасибо моему учителю Фатиху Териму. Спасибо товарищам по команде. Спасибо сотрудникам. Спасибо фанатам. Я никогда не забуду "Галатасарай", - написал Юнес в своем Инстаграме.

Напомним, "Галатасарай" разорвал контракт с Беландой в одностороннем порядке из-за "нарушения дисциплины и нанесения ущерба имиджу клуба".

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Юнес Беланда
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