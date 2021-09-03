Барселона отправила Пьянича в аренду в Бешикташ

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

"Черные орлы" арендовали боснийца на сезон 2021/22. Также указано, что за текущий сезон турецкий клуб заплатит 31-летнему футболисту 2,75 миллиона евро.

Пьянич выступал за "Барселону" с сентября 2020 года. За каталонский клуб он провел 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Напомним, что этим летом ходили слухи о возвращении Пьянича в "Ювентус". Сообщалось, что сам Аллегри видел футболиста в клубе, но руководство так и не довело сделку до конца.