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Барселона отправила Пьянича в аренду в Бешикташ
Миралем продолжит карьеру в чемпионате Турции
Фото: bjk.com.tr
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщает пресс-служба турецкого клуба.
"Черные орлы" арендовали боснийца на сезон 2021/22. Также указано, что за текущий сезон турецкий клуб заплатит 31-летнему футболисту 2,75 миллиона евро.
Пьянич выступал за "Барселону" с сентября 2020 года. За каталонский клуб он провел 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
Напомним, что этим летом ходили слухи о возвращении Пьянича в "Ювентус". Сообщалось, что сам Аллегри видел футболиста в клубе, но руководство так и не довело сделку до конца.
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