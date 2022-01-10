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Новым главным тренером Галатасарая будет назначен бывший помощник Гвардиолы

Турция
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Он работал с испанцем в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити

Новым главным тренером Галатасарая будет назначен бывший помощник Гвардиолы

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Новым главным тренером "Галатасарая" станет Доменек Торрент, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Ранее этот пост покинул Фатих Терим.

По данным источника, испанец будет назначен в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на два года. 58-летний специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".

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В статье: Хосеп Гвардиола Галатасарай (Стамбул) Доменек Торрент
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