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Новым главным тренером Галатасарая будет назначен бывший помощник Гвардиолы
Он работал с испанцем в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити
Новым главным тренером "Галатасарая" станет Доменек Торрент, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Ранее этот пост покинул Фатих Терим.
По данным источника, испанец будет назначен в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на два года. 58-летний специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".
Done Deal and confirmed! Domenic #Torrent to #Galatasaray as new coach. Contract until 2023. #transfers https://t.co/OG9hQ0w5XZ— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2022
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