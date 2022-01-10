Новым главным тренером Галатасарая будет назначен бывший помощник Гвардиолы

Новым главным тренером "Галатасарая" станет Доменек Торрент, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Ранее этот пост покинул Фатих Терим.

По данным источника, испанец будет назначен в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на два года. 58-летний специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".