(Анти) Герой футбольного дня. Артем Кравец

Это очень веселая история. Стоит только вспомнить, как Артем Кравец уходил из "Динамо" в 2020-м (по возвращении из Турции). Тогда у нападающего за спиной был всего-навсего один сыгранный поединок в команде Мирчи Луческу. Точнее, не поединок, а полтайма. Кравец вышел на замену в матче против "Львова" на 67-й минуте. Больше не играл.

Уход сопровождался очень неприятными новостями для всех фигурантов этой истории. Приближенные к клубу источники писали, что Артем Кравец – худший (или один из худших) среди игроков "Динамо" на тренировочных тестах. Другими словами, банально не тянул уровень. Сам Артем решил защитить свое имя и "засветил" в Сети собственные результаты тестов и результаты партнеров, чтобы общественность могла сравнить и самостоятельно сделать выводы.

Все это было не очень красиво по отношению к команде, тренерам, партнерам… Самого Артема тоже можно называть жертвой неблагочестивых инсайдов, но от игрока в этой ситуации достаточно было и словесных объяснений. Достаточно было того, что Кравец говорил: мол, иду в Турцию за игровой практикой, потому что мечтаю вернуться в сборную. А дальше доказывать нужно было в футболке "Коньяспора", а не на страницах Интернета.

В сезоне 2020/21 (в "Коньяспор" Кравец перешел 22.09.2020) украинец играл. И довольно неплохо. В тридцати матчах за турецкую команду он забил девять голов при показателе 7,09 xG. То есть, даже превосходил свои возможности. Отдал две голевые передачи и еще одиннадцать ключевых. В среднем наносил по полтора удара за матч. В среднем проводил по десять единоборств в течение девяноста минут. Все шло неплохо.

Но в этом сезоне Кравцу похвастаться нечем. В течение полугодия Артем отыграл всего десять минут в кубковом поединке. Его контракт истекает летом 2022-го, и новостей о продлении нет. Переломным для украинца моментом следует считать приход на тренерский мостик "Коньяспора" (февраль 2021-го) Ильхана Палута. Перед тем Кравец забил семь голов, имея более-менее регулярное место в основе. После прихода нового коуча – только два гола и ни одного поединка, в котором он отбегал бы регламентированные девяносто минут. Все посыпалось, как песок сквозь пальцы.

Турецкие СМИ писали о конфликте второй половинки Кравца с болельщиками клуба, о неприятных словах барышни в адрес главного тренера команды, после чего украинец попал в немилость до такой степени, что о нем предпочитали даже не говорить, объясняя отсутствие форварда травмами. С ними или без них, но в "Коньяспоре" перспективы Артема Кравца обречены. А с учетом статистики последнего периода, проведенного в "Динамо" и абсолютно непродуктивного сезона в Конье, сомнительными выглядят и перспективы возвращения на более-менее приличный уровень.

Ведутся разговоры о заинтересованности в персоне Кравца середняка первой лиги Турции. Наверное, нашлось бы ему место где-нибудь на ближнем Востоке или в украинской футбольной провинции. Но до сборной оттуда очень далеко…

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