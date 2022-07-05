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Динамо на заметку. Фенербахче разгромил венгерский клуб, за который играют украинцы

Турция
(1 голосов)

Забили три гола

Динамо на заметку. Фенербахче разгромил венгерский клуб, за который играют украинцы

Фото: Fenerbahçe

UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" и "Фехервар" провели контрольный матч.

Турецкий клуб добыл достаточно легкую победу, забив за 90 минут три безответных гола. Дурсун и Росси забили до перерыва, Валенсия - после.

Интересно, что в составе венгерского клуба играли сразу четыре украинца. Шабанов и Петряк появились с первых минут, в то время как Макаренко и Леднев пытались спасти ситуацию уже по ходу игры.

Напомним, что в квалификации Лиги Чемпионов "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) МОЛ Фехервар
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