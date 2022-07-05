Динамо на заметку. Фенербахче разгромил венгерский клуб, за который играют украинцы

"Фенербахче" и "Фехервар" провели контрольный матч.

Турецкий клуб добыл достаточно легкую победу, забив за 90 минут три безответных гола. Дурсун и Росси забили до перерыва, Валенсия - после.

Maç sonucu: Fenerbahçe 3-0 Mol Fehervar



⚽️ 37' Serdar Dursun

⚽️ 43' Rossi

⚽️ 61' Valencia pic.twitter.com/DrXpQz1LwW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 5, 2022

Интересно, что в составе венгерского клуба играли сразу четыре украинца. Шабанов и Петряк появились с первых минут, в то время как Макаренко и Леднев пытались спасти ситуацию уже по ходу игры.

Напомним, что в квалификации Лиги Чемпионов "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо".