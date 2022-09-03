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Соперник Динамо в Лиге Европы подписал нападающего Челси

Турция
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Игрок продолжит карьеру в Стамбуле

Соперник Динамо в Лиге Европы подписал нападающего Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бельгийский форвард "Челси" Миши Батшуайи перешёл в "Фенербахче". Контракт с футболистом заключён сроком до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один год.

Лондонский клуб получит за своего игрока около € 3,5 млн. Ранее он не смог перейти в "Ноттингем Форест" из-за того, что руководство "Челси" вовремя не предоставил необходимые документы для оформления трансфера

Напомним, Батшуайи перешёл в "Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. За шесть лет сыграл за команду в 77 матчах, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Челси (Лондон) Мичи Батшуайи
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