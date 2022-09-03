Соперник Динамо в Лиге Европы подписал нападающего Челси

Бельгийский форвард "Челси" Миши Батшуайи перешёл в "Фенербахче". Контракт с футболистом заключён сроком до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один год.

Лондонский клуб получит за своего игрока около € 3,5 млн. Ранее он не смог перейти в "Ноттингем Форест" из-за того, что руководство "Челси" вовремя не предоставил необходимые документы для оформления трансфера

Напомним, Батшуайи перешёл в "Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. За шесть лет сыграл за команду в 77 матчах, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач