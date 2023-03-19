Тренирует клуб без стадиона и базы, но построил лучшую в Турции атаку. Как дела у Андреа Пирло

Тренерская карьера Андреа началась стремительно. Летом 2020 он стал тренером молодежной команды Ювентуса. А уже через 9 дней его назначили главным тренером первой команды на замену Маурицио Сарри. Он проработал только год, за который успел завоевать с Юве Суперкубок, Кубок и место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Его убрали, потому что ожидали больших успехов – команда вылетела в 1/8 Лиги Чемпионов и не взяла Скудетто. После ухода Андреа прошло больше 1,5 года, а последний трофей клуба так и остался под руководством Пирло. Барьер в виде 1/8 ЛЧ после его ухода так и не удалось преодолеть, в этом году подопечные Аллегри вообще отправились в Лигу Европы.

Учитывая успехи предшественников и последователей, его период в Турине не назовешь провалом. По моему мнению, Пирло был единственным тренером Юве, пытавшимся максимизировать преимущества Криштиану Роналду и построить вокруг него эффективную атаку. Частично даже получалось – Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 голами, а Юве забивал более 2 голов в среднем за игру. Тогда команду действительно можно было назвать атакующей.

Затем Андреа пропал на год, а вернулся к работе в очень неожиданном месте – турецком середняке Фатих Карагюмрюк. И сейчас можно сказать, что период в Турции – самое большое приключение в карьере Пирло.

На первой пресс-конференции итальянец говорил, что его подкупили амбиции клуба. Удивительно слышать это от такого титулованного тренера, который принимает середняка турецкой Суперлиги. Но это похоже на правду, потому что дело точно не в деньгах. Зарплата уменьшилась почти в три раза по сравнению с Ювентусом.

Что это за клуб вообще?

Карагюмрюк – клуб из самого центра Стамбула, их стадион находится в исторической части города. Но играть там они не могут, потому что арена не отвечает требованиям Суперлиги. Поэтому клуб играет где придется – в прошлом сезоне вообще сменили 8 разных стадионов. Более того, у клуба даже нет собственной тренировочной базы, а в начале сезона не было брендированного клубного автобуса. О каких же тогда амбициях идет речь?

Все дело в владельце. Карагюмрюком владеет бывший спортивный директор Трабзонспора, Самсунспора и Кайсериспора Сулейман Хурма. Он превратил середняка Кайсери в претендента на медали.

Сын Сулеймана Хурмы Серкан презентует Пирло в качестве тренера

В 2018 году он приобрел контрольный пакет акций Карагюмрюка, тогда клуб играл в третьем турецком дивизионе. Сулейман говорит:

«Тогда у меня не было денег на клуб Суперлиги, поэтому смотрел в низших лигах. Я продал имущество, взял дом в ипотеку и вложил все деньги, чтобы купить клуб».

За два первых сезона команда поднялась с третьего дивизиона в Суперлигу. Карагюмрюк вернулся в турецкую элиту впервые за 36 лет.

«Когда мы приобрели клуб, то дали одно обещание: через два года поднимем клуб в Суперлигу, а позже и в еврокубки. Я рад, что мы справились с важной частью обещания. Это не передать словами. Мы добавим яркие краски чемпионату. У нас будет команда, которую все полюбят. Это будет команда, играющая в футбол», - комментирует Хурма.

Андреа и игрокам приходится адаптироваться к необычным вызовам

Финансовые возможности президента отражаются и на инфраструктуре, и на трансферной политике. Клуб очень экономит. Сын Сулеймана Хурмы Серкан говорит:

«Тот факт, что у нас нет собственного стадиона, базы или даже автобуса с надписью «Карагюмрюк», усложняет переговоры с такими людьми, как Пирло. Наш президент делает все возможное по этому поводу. Но это не то, что клуб может сделать самостоятельно. Мы рассчитываем на поддержку правительства. Уверен, что проблема будет решена в ближайшее время».

На трансферном рынке тоже не разгуляешься. Большинство важных игроков клуба пришли либо свободными агентами, либо в аренду. Из всех, кто выходил в стартовом составе Карагюмрюка в последних матчах, за деньги приобрели только Левента Мерджана – Шальке получил около 800 тысяч евро.

В таких условиях трудно даже мечтать о еврокубках, но президент не уступает амбициям. После подписания Пирло он говорил:

«Наша цель – всегда играть в хороший футбол. Я пообещал болельщикам, что мы будем играть в еврокубках. Надеюсь, что сможем добиться этого уже в текущем сезоне. Мы серьезно поработали на трансферном рынке. Я уверен, что наш тренер поможет нам».

С ним тяжело спорить. Несмотря на скромный бюджет, состав команды достаточно боевой по турецким стандартам. Летом из Серии А пришли Райан Бания (Верона) и Эбрима Колли (Аталанта, аренда). Итальянский ветеранский десант: Давиде Бираски, Андреа Бертолаччи, Маттео Риччи и Фабио Борини. И, конечно, проверенный турецкой Суперлигой форвард Мбайе Дианье, который в сезоне 18/19 был лучшим бомбардиром в составе Касимпаши с 30 голами в 29 матчах.

Главными игроками в команде, безусловно, является атакующий дуэт Дианье-Борини. Оба забили по 14 голов в чемпионате этого сезона, больше только у Эннера Валенсии из Фенербахче. Фабио также является лучшим ассистентом лиги (8 голевых). Также очень важен Матео Риччи, арендованный у Фрозиноне. Он дает большой объем работы в центре поля: среди топ-3 в команде и по отборам, и по перехватам. А также оказывает непосредственное влияние на атаку, хотя играет фактически опорника - на его счету гол и 4 ассиста.

Но, несмотря на еврокубковые амбиции и неплохой состав, начало сезона получилось очень нестабильным. Команда постоянно была у зоны вылета. Тренер и некоторые новички потребовали времени на адаптацию. Не только к стране, но и к специфическим условиям самого клуба. Борини, который в клубе третий год, объясняет:

«Это (отсутствие клубной инфраструктуры) научило меня адаптироваться к тому, что у вас есть. Не жалуйтесь, что чего-то нет – как я делал первые несколько месяцев. Нет базы? Ладно, в свободное время дважды в неделю я иду в парк, чтобы дополнительно тренироваться. Если нужно восстановиться, ты идешь в отель или бассейн. Мне понадобилось больше времени, чем я ожидал, чтобы адаптироваться, потому что культура очень отличается».

Фабио Борини

Сейчас Карагюмрюк имеет 9-матчевую беспроигрышную серию. В последний раз они проигрывали 25 декабря Адане Демирспор Винченцо Монтелли.

Как играет Карагюмрюк Пирло? Двумя словами – команда контрастов

Они владеют мячом 47,2% времени – даже не в топ-10 по показателю. Также едва ли не больше всех команд проводят времени на своей трети поля, почти не прессингуя. При этом имеют одну из лучших атак – 49 голов в 23 матчах. В среднем за игру больше забивает только Фенербахче. Но все портит просто катастрофическая оборона. 45 пропущенных - больше лишь у борющегося за выживание Истанбулспора.

Карагюмрюк прекрасно реализует стандарты – 15 голов, это первое место с запасом. Но при этом столько же со стандартов и пропускает – второе место с конца по показателю. Для сравнения, третья команда с конца пропустила всего 9 голов.

Подопечные Пирло больше всего в лиге забивают в первые 15 минут матча, но потеряли пять очков из-за пропущенных в компенсированное время.

В матче против Сивасспора побеждали 4:1 до 90 минут, но в добавленное время пропустили дважды. К счастью, на тот раз потерять очки не получилось. Нестабильность на поле (как и за его пределами) мешает команде претендовать на что-нибудь серьезное.

Матео Риччи говорит: «Тренер очень хорошо подготовлен. Он всегда хочет иметь мяч, разыгрывая коротко от вратаря. Он пытается построить современную команду и требователен к своим игрокам».

Тем не менее, ресурс команды не подходит для доминантного позиционного футбола, который Пирло ставил в Юве. Потому приходится адаптироваться. Андреа доказывает, что является гибким тренером - он нашел, как раскрыть потенциал этой команды, при этом играя в современный и атакующий футбол. Акцент на скорые контратаки без лишних стерильных перепасовок принес свои плоды. 49 голов – это уже больше, чем за весь прошлый чемпионат. Сейчас Карагюмрюк занимает 8 место (по потерянным очкам), финишировать выше не удавалось никогда.

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В этом сезоне претендовать на еврокубки не получится - слишком много было потеряно в начале. Но есть все шансы провести самый лучший сезон клуба в истории. Контракт Андреа летом подходит к завершению, но руководство очень хочет сохранить итальянца. Возможно, и Пирло захочет продолжить самое большое приключение в своей карьере и привести команду к желанным еврокубковым вечерам.