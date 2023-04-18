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Месут Озил начнет политическую карьеру в Турции

Турция
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Экс-футболист определился относительно своего будущего

Месут Озил начнет политическую карьеру в Турции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Реала" Месут Озил определился, чем будет заниматься после завершения карьеры. Как сообщает Turkiyenewspaper, немец начнет политическую карьеру в Турции.

Согласно данным источника, экс-футболист решил стать кандидатом в депутаты местного парламента. Месут станет кандидатом от правящей партии, лидером которой является действующий президент страны Реджеп Эрдоган.

Напомним, Озил на протяжении карьеры выступал за "Шальке", "Вердер", мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", турецкий "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир". В общей сложности он провел 645 матчей, забил 114 голов и выполнил 222 результативные передачи.

В составе сборной Германии Месут отыграл 92 матча и выиграл золотые медали ЧМ-2014 в Бразилии.

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Источник:
Turkiyenewspaper

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