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Фенербахче - победитель Кубка Турции впервые с 2013 года
В финале они одолели Истанбул
Фото: twitter.com/Fenerbahce
"Фенербахче" в рамках Кубка Турции победил "Истанбул" в двухматчевом противостоянии и стал победителем впервые с 2013 года. Первая встреча не выявила сильнейшего, счет матча 0:0. Во втором хозяева одержали победу 2:0.
Это первая победа в турнире с сезона 2012/13 и 7-й Кубок страны для "желтых канареек".
В этом сезоне подопечные Жорже Жезуша заняли второе место в чемпионате Турции. За 36 туров команда набрала 80 баллов, что на 8 очков меньше чемпиона страны "Галатасарая".
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