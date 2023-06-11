Фенербахче - победитель Кубка Турции впервые с 2013 года

"Фенербахче" в рамках Кубка Турции победил "Истанбул" в двухматчевом противостоянии и стал победителем впервые с 2013 года. Первая встреча не выявила сильнейшего, счет матча 0:0. Во втором хозяева одержали победу 2:0.

Это первая победа в турнире с сезона 2012/13 и 7-й Кубок страны для "желтых канареек".

В этом сезоне подопечные Жорже Жезуша заняли второе место в чемпионате Турции. За 36 туров команда набрала 80 баллов, что на 8 очков меньше чемпиона страны "Галатасарая".