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Фенербахче - победитель Кубка Турции впервые с 2013 года

Турция
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В финале они одолели Истанбул

Фенербахче - победитель Кубка Турции впервые с 2013 года

Фото: twitter.com/Fenerbahce

Новина українською

"Фенербахче" в рамках Кубка Турции победил "Истанбул" в двухматчевом противостоянии и стал победителем впервые с 2013 года. Первая встреча не выявила сильнейшего, счет матча 0:0. Во втором хозяева одержали победу 2:0.

Это первая победа в турнире с сезона 2012/13 и 7-й Кубок страны для "желтых канареек".

В этом сезоне подопечные Жорже Жезуша заняли второе место в чемпионате Турции. За 36 туров команда набрала 80 баллов, что на 8 очков меньше чемпиона страны "Галатасарая".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Истанбул ББ (Стамбул)
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