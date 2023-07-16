Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Тадич - игрок Фенербахче
Из Голландии в Турцию
Фото: twitter.com/Fenerbahce
Сегодня "Фенербахче" официально объявил о подписании контракта Душаном Тадичем. Игрок присоединился к турецкому клубу через несколько дней после того, как покинул "Аякс". Со своим предыдущим клубом игрок расторг контракт досрочно по соглашению сторон.
34-летний Тадич выступал за Амстердам с 2018 года; он сыграл за клуб 241 матч, забил 105 голов и трижды становился чемпионом Нидерландов.
Контракт игрока по данным transfermartk рассчитан до 2025 года. Сейчас портал оценивает игрока в 6 млн евро.
Популярное сейчас
- Динамо одолело Арис в контрольном матче
- Ребров: Макс Килман - кандидат в сборную Украины
- Самые сильные в старте. Динамо назвало состав на спарринг против Ариса
- Тадич прибыл в Стамбул для оформления перехода в Фенербахче
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО