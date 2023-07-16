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Официально: Тадич - игрок Фенербахче

Турция
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Из Голландии в Турцию

Официально: Тадич - игрок Фенербахче

Фото: twitter.com/Fenerbahce

Новина українською

Сегодня "Фенербахче" официально объявил о подписании контракта Душаном Тадичем. Игрок присоединился к турецкому клубу через несколько дней после того, как покинул "Аякс". Со своим предыдущим клубом игрок расторг контракт досрочно по соглашению сторон.

34-летний Тадич выступал за Амстердам с 2018 года; он сыграл за клуб 241 матч, забил 105 голов и трижды становился чемпионом Нидерландов.

Контракт игрока по данным transfermartk рассчитан до 2025 года. Сейчас портал оценивает игрока в 6 млн евро.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Душан Тадич
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Источник:
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