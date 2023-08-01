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Рамос нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

Турция
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Испанец отправится в стан чемпиона Турции

Рамос нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

Фото: twitter.com/SergioRamos

Новина українською

Бывший защитник "Реала" и "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает турецкий журналист Фатих Демиркол в своем Twitter, 37-летний испанец согласовал условия личного контракта с "Галатасараем". Сроки возможного договора не афишируются. Переход состоится на правах свободного агента.

Последние два сезона Рамос провел во французском "ПСЖ". Серхио также известен по выступлениям за "Севилью" и мадридский "Реал". Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 млн евро.

Напомним, "Галатасарай" по итогам сезона-2022/23 стал чемпионом Турции.

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В статье: Серхио Рамос Галатасарай (Стамбул)
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