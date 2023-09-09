У Тете проблемы с документами: его агент, похоже, отправил фейковое письмо ФИФА и Шахтеру перед трансфером в Галатасарай

Агенту Тете, который должен был отправить имейл "Шахтеру" и "ФИФА" об активации Annexe 7, грозит аннулирование лицензии. Этого письма нет ни в почтовом ящике "дончан", ни в почтовом ящике организации.

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При этом "Галатасараю" ничего не грозит. Клуб продолжает попытки договориться о меньшей сумме компенсации в 2-3 миллиона евро, тогда как "Шахтер" запрашивает 6-7 миллионов.

Теперь ФИФА проведет проверку письма, которое якобы отправил агент. Если подтвердится, что имейл фейковый, лицензия агента будет аннулирована.