Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай не собирается выплачивать Шахтеру компенсацию за Тете
Об этом заявили в стамбульском клубе
Фото: Александр Приходько
"Галатасарай" полагает, что ему не придется выплачивать никакой компенсации "Шахтеру" за летний переход вингера Тете. Об этом заявил заместитель председателя турецкого клуба Эрден Тимур.
Напомним, 23-летний бразилец воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с "горняками", истекавшего 31 декабря, а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с турками.
"Мы подробно рассмотрели этот вопрос в трех независимых международных организациях примерно за 6-7 дней до трансфера. После этого мы определились. В итоге, по нашему мнению и полученным отчетам, я не думаю, что будет какой-то негативный сценарий для клуба.
Так что в плане компенсации ничего не будет. В любом случае, общий риск очень мал. Эта сумма может быть вычтена с футболиста, указанного в заключенном нами контракте. "Галатасарай" не несет никакого коммерческого риска", - заявил Тимур.
Ранее турецкие СМИ писали, что "Галатасарай" готов заплатить небольшую компенсацию за Тете.
Популярное сейчас
- Малиновский встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- На разных уровнях. Нидерланды - Греция 3:0. Видео голов и обзор матча
- Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО