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Галатасарай не собирается выплачивать Шахтеру компенсацию за Тете

Премьер-лига
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Об этом заявили в стамбульском клубе

Галатасарай не собирается выплачивать Шахтеру компенсацию за Тете

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"Галатасарай" полагает, что ему не придется выплачивать никакой компенсации "Шахтеру" за летний переход вингера Тете. Об этом заявил заместитель председателя турецкого клуба Эрден Тимур.

Напомним, 23-летний бразилец воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с "горняками", истекавшего 31 декабря, а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с турками.

"Мы подробно рассмотрели этот вопрос в трех независимых международных организациях примерно за 6-7 дней до трансфера. После этого мы определились. В итоге, по нашему мнению и полученным отчетам, я не думаю, что будет какой-то негативный сценарий для клуба.

Так что в плане компенсации ничего не будет. В любом случае, общий риск очень мал. Эта сумма может быть вычтена с футболиста, указанного в заключенном нами контракте. "Галатасарай" не несет никакого коммерческого риска", - заявил Тимур.

Ранее турецкие СМИ писали, что "Галатасарай" готов заплатить небольшую компенсацию за Тете.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
Haber Global

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