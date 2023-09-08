Галатасарай не собирается выплачивать Шахтеру компенсацию за Тете

"Галатасарай" полагает, что ему не придется выплачивать никакой компенсации "Шахтеру" за летний переход вингера Тете. Об этом заявил заместитель председателя турецкого клуба Эрден Тимур.

Напомним, 23-летний бразилец воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с "горняками", истекавшего 31 декабря, а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с турками.

"Мы подробно рассмотрели этот вопрос в трех независимых международных организациях примерно за 6-7 дней до трансфера. После этого мы определились. В итоге, по нашему мнению и полученным отчетам, я не думаю, что будет какой-то негативный сценарий для клуба. Так что в плане компенсации ничего не будет. В любом случае, общий риск очень мал. Эта сумма может быть вычтена с футболиста, указанного в заключенном нами контракте. "Галатасарай" не несет никакого коммерческого риска", - заявил Тимур.

Ранее турецкие СМИ писали, что "Галатасарай" готов заплатить небольшую компенсацию за Тете.