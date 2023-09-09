Николя Пепе, за которого Арсенал заплатил 72 млн, бесплатно присоединился к Трабзонспору

"Трабзонспор" официально объявил о подписании вингера "Арсенала" Николя Пепе. Игрок бесплатно присоединился к турецкому клубу. Напомним, что в 2019 "канониры" заплатили "Лиллю" за трансфер 72 миллиона фунтов.

За 4 года футболист принял участие в 80 матчах за лондонцев в АПЛ, где забил 16 мячей и отдал 10 ассистов. В 2022 он отправился в аренду в "Ниццу". Там он сыграл 28 поединков, где сделал 8+1.

Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.