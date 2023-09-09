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Николя Пепе, за которого Арсенал заплатил 72 млн, бесплатно присоединился к Трабзонспору
4 года назад канониры совершили один из худших трансферов
Фото: twitter.com/Trabzonspor
"Трабзонспор" официально объявил о подписании вингера "Арсенала" Николя Пепе. Игрок бесплатно присоединился к турецкому клубу. Напомним, что в 2019 "канониры" заплатили "Лиллю" за трансфер 72 миллиона фунтов.
За 4 года футболист принял участие в 80 матчах за лондонцев в АПЛ, где забил 16 мячей и отдал 10 ассистов. В 2022 он отправился в аренду в "Ниццу". Там он сыграл 28 поединков, где сделал 8+1.
Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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