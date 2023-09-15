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Балотелли вернулся в клуб из турецкой Суперлиги

Турция
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Прошлый сезон он провел в Швейцарии

Балотелли вернулся в клуб из турецкой Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский форвард Марио Балотелли стал игроком “Адана Демирспор”. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Стороны подписали контракт на один год. Также в него включена опция продолжения сотрудничества еще на тот же период.

Предыдущий сезон Балотелли провел в составе "Сьона". В общей сложности на его счету шесть голов в 19 матчах за швейцарскую команду. Стороны разорвали контракт, благодаря чему итальянец присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента.

Марио уже выступал за “Адана Демирспор” с июля 2021 по август 2022 гг. В составе турецкой команды нападающий провел 35 матчей, записав в свой актив 19 голов и семь результативных передач.

Добавим, что ранее Балотелли выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Марсель" и другие европейские клубы. Также на его счету 14 голов и пять расистов в 36 встречах за сборную Италии.

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В статье: Марио Балотелли Адана Демирспор
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