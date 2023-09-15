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Балотелли вернулся в клуб из турецкой Суперлиги
Прошлый сезон он провел в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский форвард Марио Балотелли стал игроком “Адана Демирспор”. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
???? Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/VqRen0wR6y— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 15, 2023
Стороны подписали контракт на один год. Также в него включена опция продолжения сотрудничества еще на тот же период.
Предыдущий сезон Балотелли провел в составе "Сьона". В общей сложности на его счету шесть голов в 19 матчах за швейцарскую команду. Стороны разорвали контракт, благодаря чему итальянец присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента.
Марио уже выступал за “Адана Демирспор” с июля 2021 по август 2022 гг. В составе турецкой команды нападающий провел 35 матчей, записав в свой актив 19 голов и семь результативных передач.
Добавим, что ранее Балотелли выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Марсель" и другие европейские клубы. Также на его счету 14 голов и пять расистов в 36 встречах за сборную Италии.
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