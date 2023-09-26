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Промах дня: Икарди не смог забить разыгранный пенальти – Видео

Турция
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Исправился уже через 5 минут

Промах дня: Икарди не смог забить разыгранный пенальти – Видео

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"Галатасарай" минимально обыграл в гостях "Истанбулспор" (1:0). Единственный гол забил Мауро Икарди, но он мог бы записать на свой счет в два раза больше мячей, если бы не курьезный промах.

"Галатасарай" решил разыграть пенальти на 37-ой минуте матча: Актюркоглу покатил возле себя, а Мауро мощно ворвался, в штрафную, чтобы пробить по воротам, но в итоге чудом промахнулся. После курьеза аргентинец сам стоял и смеялся.

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В итоге Мауро забил в ворота соперников через 5 минут.

"Галатасарай" идет первым в таблице чемпионата Турции, одержав 5 побед и 1 раз сыграв вничью.

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В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул) Истанбулспор
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