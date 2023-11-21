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Экс-игрок Барселоны Арда Туран потерял все свои сбережения в афере
Звездный игрок попал в ловушку обмана и потерял все, что нажил в течение карьеры
Фото: instagram.com
Блестящая карьера бывшего игрока "Барселоны" Арды Турана стала темной тенью из-за большой инвестиционной аферы, которая разорила его финансово. По его словам, все его сбережения сбежали в один миг, после того как инвестиционный советник подвел его.
"Он обманул меня, сказав: "Тот, кто инвестирует в этот фонд, получит прибыль". Я отдал более 13 миллионов. Все деньги и усилия, которые я заработал. Работа годами внезапно исчезла", - сказал Арда о Сесиле Эрзане, директоре компании банка, базирующегося в Стамбуле
Эта инвестиционная афера также задела других турецких футболистов, среди которых вратарь Галатасарая Фернандо Муслера. Уругваец, который также вложил свои деньги в инвестиционный фонд, но не получил никакого результата.
Отметим, что инцидент с Тураном стал вторым неприятным эпизодом для него за последние недели, ведь на прошлой неделе его оштрафовали на 3000 евро за нарушение правил связанных с аккредитацией тренера во время матчей
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