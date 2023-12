Раде Крунич близок к переходу в турецкий клуб

Боснийский полузащитник "Милана" Раде Крунич может сменить футбольную прописку.

Турецкий клуб "Фенербахче" договорился с игроком о контракте на три года с зарплатой 3,5 млн евро в год. "Фенербахче" надеется приобрести Раде Крунича не дороже 10 млн евро.

#ACMilan ask €8-10M to sell Rade #Krunic, who has reached an agreement in principle with #Fenerbahçe for a 3-years contract with a salary of €3,5M/year. Fener are preparing the first bid to submit to #Milan after the offer rejected last summer (€4M). #transfers https://t.co/E4XvW5xC9p