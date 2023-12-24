  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Остались в том же положении. Фенербахче - Галатасарай 0:0
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остались в том же положении. Фенербахче - Галатасарай 0:0

Турция

Рисковать никто не хотел

Остались в том же положении. Фенербахче - Галатасарай 0:0

Фото: Галатасарай

Новина українською

Центральный матч 19-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Галатасараем" завершился безголевой ничьей.

Команды являются лидерами чемпионата, имеют одинаковое количество очков, и борьба за чемпионство, похоже, будет идти только между ними. Ведь третий "Трабзонспор" отстает аж на 14 пунктов.

Моментов в очном противостоянии было мало. За весь матч "Галатасарай" смог лишь однажды попасть в створ ворот. А вот "Фенербахче" не смог преодолеть даже эту отметку. Поэтому, имеем скучную для болельщиков, но осторожную ничью для тренеров, которые, вероятно, не против такого результата.

По теме
yellow-arrow
Матчдей в Турции. Фенербахче и Галатасарай будут спорить за 1 место
yellow-arrow
В Турции произошел очередной судейский скандал. Президент заставил игроков своего клуба покинуть поле
yellow-arrow
Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря
Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Турецкая Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости