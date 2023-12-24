Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остались в том же положении. Фенербахче - Галатасарай 0:0
Рисковать никто не хотел
Фото: Галатасарай
Центральный матч 19-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Галатасараем" завершился безголевой ничьей.
???? Maç sonucu | #FBvGS— Trendyol Süper Lig (@superlig) December 24, 2023
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray pic.twitter.com/ZGKoVVY7Hr
Команды являются лидерами чемпионата, имеют одинаковое количество очков, и борьба за чемпионство, похоже, будет идти только между ними. Ведь третий "Трабзонспор" отстает аж на 14 пунктов.
Моментов в очном противостоянии было мало. За весь матч "Галатасарай" смог лишь однажды попасть в створ ворот. А вот "Фенербахче" не смог преодолеть даже эту отметку. Поэтому, имеем скучную для болельщиков, но осторожную ничью для тренеров, которые, вероятно, не против такого результата.
Популярное сейчас
- Арсенал - рождественский чемпион, у Челси больше поражений, чем побед. Турнирная таблица АПЛ
- Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной
- Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Матчдей в Турции. Фенербахче и Галатасарай будут спорить за 1 место
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО