Остались в том же положении. Фенербахче - Галатасарай 0:0

Центральный матч 19-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Галатасараем" завершился безголевой ничьей.

Команды являются лидерами чемпионата, имеют одинаковое количество очков, и борьба за чемпионство, похоже, будет идти только между ними. Ведь третий "Трабзонспор" отстает аж на 14 пунктов.

Моментов в очном противостоянии было мало. За весь матч "Галатасарай" смог лишь однажды попасть в створ ворот. А вот "Фенербахче" не смог преодолеть даже эту отметку. Поэтому, имеем скучную для болельщиков, но осторожную ничью для тренеров, которые, вероятно, не против такого результата.