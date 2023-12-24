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Больше эмоций, чем возможностей забить. Фенербахче - Галатасарай 0:0. Видеообзор матча
Главное событие дня в Турции
Фото: aksam.com.tr
Центральный поединок 18-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Галатасараем" завершился безголевой ничьей. Да, матч выдался немного скучным, ведь рисковать в такой игре не хотел никто. Команды остались на 1-2 местах таблицы, имея по 44 очка. Первым является, все же, "Фенербахче" из-за дополнительных показателей.
Суперлига, 18-й тур
Стадион: "Шюкрю Сараджоглу" (Стамбул)
Главный судья: Арда Кардешлер (Турция)
"Фенербахче" - "Галатасарай" 0:0
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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