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Больше эмоций, чем возможностей забить. Фенербахче - Галатасарай 0:0. Видеообзор матча

Турция
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Главное событие дня в Турции

Больше эмоций, чем возможностей забить. Фенербахче - Галатасарай 0:0. Видеообзор матча

Фото: aksam.com.tr

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Центральный поединок 18-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Галатасараем" завершился безголевой ничьей. Да, матч выдался немного скучным, ведь рисковать в такой игре не хотел никто. Команды остались на 1-2 местах таблицы, имея по 44 очка. Первым является, все же, "Фенербахче" из-за дополнительных показателей.

Суперлига, 18-й тур

Стадион: "Шюкрю Сараджоглу" (Стамбул)

Главный судья: Арда Кардешлер (Турция)

"Фенербахче" - "Галатасарай" 0:0

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Фенербахче (Стамбул) обзор матчей Галатасарай (Стамбул) Турецкая Суперлига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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