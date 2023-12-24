Больше эмоций, чем возможностей забить. Фенербахче - Галатасарай 0:0. Видеообзор матча

Центральный поединок 18-го тура турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Галатасараем" завершился безголевой ничьей. Да, матч выдался немного скучным, ведь рисковать в такой игре не хотел никто. Команды остались на 1-2 местах таблицы, имея по 44 очка. Первым является, все же, "Фенербахче" из-за дополнительных показателей.

Суперлига, 18-й тур

Стадион: "Шюкрю Сараджоглу" (Стамбул)

Главный судья: Арда Кардешлер (Турция)

"Фенербахче" - "Галатасарай" 0:0