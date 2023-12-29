Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрик Баи разорвал контракт с Бешикташем и близок к переходу в испанский клуб
Вильярреал хочет подписать игрока
Фото: twitter.com/ManUtd
Защитник Эрик Байи разорвал контракт с турецким клубом "Бешикташем" и стал свободным агентом.
Как сообщает Фабрицио Романо, "Вильярреал" близок к подписанию защитника, который ранее играл за испанский клуб. На данный момент детали остаются неизвестными.
Эрик Байи сыграл 8 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
- Юрген Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки
- Турецкий клуб досрочно расторг контракт с экс-хавбеком Динамо
- Экс-динамовец Беланда покинул Турцию ради выступлений в чемпионате Катара
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн