Эрик Баи разорвал контракт с Бешикташем и близок к переходу в испанский клуб

Защитник Эрик Байи разорвал контракт с турецким клубом "Бешикташем" и стал свободным агентом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Вильярреал" близок к подписанию защитника, который ранее играл за испанский клуб. На данный момент детали остаются неизвестными.

Эрик Байи сыграл 8 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.