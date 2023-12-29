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Эрик Баи разорвал контракт с Бешикташем и близок к переходу в испанский клуб

Турция

Вильярреал хочет подписать игрока

Эрик Баи разорвал контракт с Бешикташем и близок к переходу в испанский клуб

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Защитник Эрик Байи разорвал контракт с турецким клубом "Бешикташем" и стал свободным агентом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Вильярреал" близок к подписанию защитника, который ранее играл за испанский клуб. На данный момент детали остаются неизвестными.

Эрик Байи сыграл 8 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.

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Вильярреал Эрик Байи Бешикташ
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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