"Это сложно". Луческу рассказал, почему отказал Бешикташу и Лиону

Экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, почему он отказал двум европейским клубом, которые предлагали должность румынскому специалисту.

"В субботу я разговаривал с руководством "Бешикташа", дал им несколько советов, команда сейчас не в форме. Они предложили мне возглавить клуб на полгода, до конца текущего сезона, а затем по возможности пролонгировать сделку. Я им отказал, потому что я не хочу сейчас начинать тренировать команду посередине сезона. Ко мне также обращались из французского "Лиона" и я отказал им по той же самой причине.

В настоящее время я не готов тренировать даже в своей стране. Это сложно. Кто рискует возглавить команду посреди чемпионата?", – рассказал Луческу.