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"Это сложно". Луческу рассказал, почему отказал Бешикташу и Лиону

Турция

Тренер не хочет принимать команду по ходу сезона

"Это сложно". Луческу рассказал, почему отказал Бешикташу и Лиону

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, почему он отказал двум европейским клубом, которые предлагали должность румынскому специалисту.

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"В субботу я разговаривал с руководством "Бешикташа", дал им несколько советов, команда сейчас не в форме. Они предложили мне возглавить клуб на полгода, до конца текущего сезона, а затем по возможности пролонгировать сделку. Я им отказал, потому что я не хочу сейчас начинать тренировать команду посередине сезона. Ко мне также обращались из французского "Лиона" и я отказал им по той же самой причине.

В настоящее время я не готов тренировать даже в своей стране. Это сложно. Кто рискует возглавить команду посреди чемпионата?", – рассказал Луческу.

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Источник:
iAMsport
Опубликовал: Михаил Черныш
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