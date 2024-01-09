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"Это сложно". Луческу рассказал, почему отказал Бешикташу и Лиону
Тренер не хочет принимать команду по ходу сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, почему он отказал двум европейским клубом, которые предлагали должность румынскому специалисту.
"В субботу я разговаривал с руководством "Бешикташа", дал им несколько советов, команда сейчас не в форме. Они предложили мне возглавить клуб на полгода, до конца текущего сезона, а затем по возможности пролонгировать сделку. Я им отказал, потому что я не хочу сейчас начинать тренировать команду посередине сезона. Ко мне также обращались из французского "Лиона" и я отказал им по той же самой причине.
В настоящее время я не готов тренировать даже в своей стране. Это сложно. Кто рискует возглавить команду посреди чемпионата?", – рассказал Луческу.
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