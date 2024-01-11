Легендарный защитник Леонардо Бонуччи официально стал игроком турецкого клуба

Итальянец Леонардо Бонуччи подписал контракт с "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Бонуччи присоединился к туркам как свободный агент по краткосрочному контракту, который действует до июня 2024 года.

"Добро пожаловать в нашу семью. Желаем успеха в нашем клубе", - говорится в заявлении "Фенербахче".

Леонардо Бонуччи является участником чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призер чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призер Кубка конфедераций 2013 года. Чемпион Европы 2021 года.