Футболисты сборной Израиля задержаны в Турции за поддержку израильтян, находящихся в плену

Футболист сборной Израиля Сагив Ехезкель, выступающий за "Антальяспор", был задержан за жест поддержки израильтян, находящихся в плену.

Сейчас 28-летнего нападающего освободили из-под стражи. Судья требует от Сагива подписать обязательство появиться на суде или расследовании, если будет необходимо.

Подобная ситуация произошла у полузащитника Эдена Карцева. В своих соцсетях он напомнил о ста днях от нападения на Израиль и потребовал освободить заложников.

После этого клуб объявил открытие расследования, СМИ и люди в соцсетях начали негативно высказываться. Позже полиция посоветовала Эдену и его семье не возвращаться домой.