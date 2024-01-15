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Футболисты сборной Израиля задержаны в Турции за поддержку израильтян, находящихся в плену
Сагив Ехезкель освобожден из-под стражи. Подобная ситуация произошла у Эдена Карцева
elmundo
Футболист сборной Израиля Сагив Ехезкель, выступающий за "Антальяспор", был задержан за жест поддержки израильтян, находящихся в плену.
Сейчас 28-летнего нападающего освободили из-под стражи. Судья требует от Сагива подписать обязательство появиться на суде или расследовании, если будет необходимо.
Подобная ситуация произошла у полузащитника Эдена Карцева. В своих соцсетях он напомнил о ста днях от нападения на Израиль и потребовал освободить заложников.
После этого клуб объявил открытие расследования, СМИ и люди в соцсетях начали негативно высказываться. Позже полиция посоветовала Эдену и его семье не возвращаться домой.
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