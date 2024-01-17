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Галатасарай вступает в борьбу за подписание форварда МЮ
Два турецких клуба заинтересованы в подписании Антони Марсьяль
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" вступил в борьбу за подписание нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль.
Milliyet, ежедневная газета в Стамбуле, утверждает, что турецкие гиганты пытаются "похитить" француза у ожесточенного соперника "Фенербахче", который также интересуется 28-летним футболистом.
За "МЮ" Антони Марсьяль сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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