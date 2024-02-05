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Полузащитник ПСЖ близок к продолжению карьеры в Турции
Португальцу нужна игровая практика
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "ПСЖ" Ренату Санчеш близок к тому, чтобы продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
По данным инсайдера Стефано Джентили, португалец перейдет в "Бешикташ" на правах аренды. Переговоры будут проходить в рамках треугольника "ПСЖ" - "Рома" - "Бешикташ".
Напомним, что первую часть сезона чемпион Европы-2016 провел в аренде в "Роме", но из-за недостатка игровой практики (228 минут в 9 матчах при 1 забитом мяче) намерен покинуть стан "волков".
Come detto, l’#ASRoma continua il lavoro con il #Besiktas per il prestito di #RenatoSanches. Jorge #Mendes sta lavorando da giorni a quest’operazione. Il forte interesse di Fernando #Santos, allenatore dei turchi, non fa desistere il club di Istanbul. #Calciomercato https://t.co/pSwN5jTSBs— Stefano Gentili (@stegent_asr) February 5, 2024
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