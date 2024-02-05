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Полузащитник ПСЖ близок к продолжению карьеры в Турции

Турция

Португальцу нужна игровая практика

Полузащитник ПСЖ близок к продолжению карьеры в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Ренату Санчеш близок к тому, чтобы продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

По данным инсайдера Стефано Джентили, португалец перейдет в "Бешикташ" на правах аренды. Переговоры будут проходить в рамках треугольника "ПСЖ" - "Рома" - "Бешикташ".

Напомним, что первую часть сезона чемпион Европы-2016 провел в аренде в "Роме", но из-за недостатка игровой практики (228 минут в 9 матчах при 1 забитом мяче) намерен покинуть стан "волков".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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