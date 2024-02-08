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Экс-игрок Реала Хамес близок к переходу в Бешикташ

Турция

Это может быть 11-й клуб в карьере колумбийца

Экс-игрок Реала Хамес близок к переходу в Бешикташ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бешикташ" интересуется колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, выступающим за "Сан-Паулу".

По информации AS, клуб инициировал контакты с агентом экс-игрока мадридского "Реала" Хорхе Мендесом за последние 48 часов до завершения зимнего рынка в Турции.

"Черные орлы" надеются официально оформить переход Хамеса, если стороны достигнут согласия по финансовым деталям в течение следующих нескольких часов. Отмечается, что наставник "Бешикташа" Фернанду Сантуш лично заинтересован в приобретении новой "десятки" из-за серьезной травмы Алекса Окслейда-Чемберлена.

На счету Хамеса в "Сан-Паулу" 14 матчей, в которых он отличился одним голом и тремя ассистами.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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