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Экс-игрок Реала Хамес близок к переходу в Бешикташ
Это может быть 11-й клуб в карьере колумбийца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" интересуется колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, выступающим за "Сан-Паулу".
По информации AS, клуб инициировал контакты с агентом экс-игрока мадридского "Реала" Хорхе Мендесом за последние 48 часов до завершения зимнего рынка в Турции.
"Черные орлы" надеются официально оформить переход Хамеса, если стороны достигнут согласия по финансовым деталям в течение следующих нескольких часов. Отмечается, что наставник "Бешикташа" Фернанду Сантуш лично заинтересован в приобретении новой "десятки" из-за серьезной травмы Алекса Окслейда-Чемберлена.
На счету Хамеса в "Сан-Паулу" 14 матчей, в которых он отличился одним голом и тремя ассистами.
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