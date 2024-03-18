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Инфантино - о массовой драке в Суперлиге Турции: Виновные должны быть привлечены к ответственности
Комментарий главы ФИФА
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался относительно инцидента с массовой дракой футболистов и фанатов в матче турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Трабзонспором".
"Насилие, наблюдаемое после матча чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Фенербахче" - абсолютно неприемлемо. Ни на поле, ни за его пределами. Ему нет места в нашем обществе.
Я говорил это раньше и скажу еще раз: в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы играть в игру, которая приносит столько радости многим людям во всем мире.
Я призываю соответствующие власти обеспечить соблюдение этого правила на всех уровнях и привлечь виновных к шокирующим событиям в Трабзоне к ответственности за свои действия", - приводит слова Инфантино Sky Sports.
Напомним, после финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты "Фенербахче" бурно праздновали добытые три очка в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась потасовка, которую пытались разрешить стюарды.
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