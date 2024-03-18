Инфантино - о массовой драке в Суперлиге Турции: Виновные должны быть привлечены к ответственности

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался относительно инцидента с массовой дракой футболистов и фанатов в матче турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Трабзонспором".

"Насилие, наблюдаемое после матча чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Фенербахче" - абсолютно неприемлемо. Ни на поле, ни за его пределами. Ему нет места в нашем обществе.

Я говорил это раньше и скажу еще раз: в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы играть в игру, которая приносит столько радости многим людям во всем мире.

Я призываю соответствующие власти обеспечить соблюдение этого правила на всех уровнях и привлечь виновных к шокирующим событиям в Трабзоне к ответственности за свои действия", - приводит слова Инфантино Sky Sports.