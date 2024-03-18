  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Инфантино - о массовой драке в Суперлиге Турции: Виновные должны быть привлечены к ответственности
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инфантино - о массовой драке в Суперлиге Турции: Виновные должны быть привлечены к ответственности

Турция

Комментарий главы ФИФА

Инфантино - о массовой драке в Суперлиге Турции: Виновные должны быть привлечены к ответственности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался относительно инцидента с массовой дракой футболистов и фанатов в матче турецкой Суперлиги между "Фенербахче" и "Трабзонспором".

"Насилие, наблюдаемое после матча чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Фенербахче" - абсолютно неприемлемо. Ни на поле, ни за его пределами. Ему нет места в нашем обществе.

Я говорил это раньше и скажу еще раз: в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы играть в игру, которая приносит столько радости многим людям во всем мире.

Я призываю соответствующие власти обеспечить соблюдение этого правила на всех уровнях и привлечь виновных к шокирующим событиям в Трабзоне к ответственности за свои действия", - приводит слова Инфантино Sky Sports.

Напомним, после финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты "Фенербахче" бурно праздновали добытые три очка в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась потасовка, которую пытались разрешить стюарды.

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор дома уступил Фенербахче. Болельщики хозяев устроили на поле схватку – ВИДЕО
yellow-arrow
Новая страна в карьере Особенного? Моуриньо может возглавить турецкий гранд
yellow-arrow
Балотелли после матча чемпионата Турции взорвал петарду в раздевалке своей команды. ВИДЕО
Джанни Инфантино Турция Фенербахче (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) Турецкая Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости