ТМ. Италия - Чехия 4:0. Обзор матча, видео голов

Это был последний товарищеский поединок сборной Италии накануне Евро-2020. В группе команда Манчини сыграет с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

У сборной Чехии будет еще один спарринг с Албанией во вторник, 8 июня. В группе чехи сыграют с Шотландией, Хорватией и Англией.

Товарищеский поединок

04.06.2021

Город Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"

Италия - Чехия 4:0

Голы: Иммобиле (23), Барелла (42), Инсинье (66), Берарди (73)

Обзор поединка