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ТМ. Италия - Чехия 4:0. Обзор матча, видео голов

Видео (зарубеж)
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Каждому по куску

ТМ. Италия - Чехия 4:0. Обзор матча, видео голов

Фото: УЄФА/автор невідомий

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Это был последний товарищеский поединок сборной Италии накануне Евро-2020. В группе команда Манчини сыграет с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

У сборной Чехии будет еще один спарринг с Албанией во вторник, 8 июня. В группе чехи сыграют с Шотландией, Хорватией и Англией.

Товарищеский поединок

04.06.2021

Город Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"

Италия - Чехия 4:0

Голы: Иммобиле (23), Барелла (42), Инсинье (66), Берарди (73)

Обзор поединка

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В статье: Италия Чехия Товарищеский матч Контрольный матч
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