ТМ. Италия - Чехия 4:0. Обзор матча, видео голов
Каждому по куску
Фото: УЄФА/автор невідомий
Это был последний товарищеский поединок сборной Италии накануне Евро-2020. В группе команда Манчини сыграет с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.
У сборной Чехии будет еще один спарринг с Албанией во вторник, 8 июня. В группе чехи сыграют с Шотландией, Хорватией и Англией.
Товарищеский поединок
04.06.2021
Город Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"
Италия - Чехия 4:0
Голы: Иммобиле (23), Барелла (42), Инсинье (66), Берарди (73)
Обзор поединка
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- "Я начал смотреть на человека немного по-другому" - Кобин рассказал, как Милевский отказался выходить на замену
- Канал Украина покажет матч сборной с Кипром в записи
- Хобби Фернандиньо и с кем из футболистов он дружит - малоизвестные факты
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...