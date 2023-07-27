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Монзуль и Стрелецкая снова будут работать на матче женского ЧМ

Женский футбол
(1 голосов)

Украинки получили назначение на игру Панама - Ямайка

Монзуль и Стрелецкая снова будут работать на матче женского ЧМ

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Украинские судьи Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая получили назначение на матч группового этапа финального турнира ЧМ-2023 (ԜО), в котором Панама сыграет с Ямайкой.

На поединок, который состоится 29 июля в австралийском городе Перт, команды выведет интернациональная судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр - Акхона Макалима (ЮАР).

Игра начнется в 15:30.

Напомним, что это уже второй матч для наших арбитров на турнире.

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В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая женский чемпионат мира
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
27.07.2023 в 16:12
Це добре.
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