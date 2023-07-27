Монзуль и Стрелецкая снова будут работать на матче женского ЧМ
Украинки получили назначение на игру Панама - Ямайка
фото - ФК Шахтар
Украинские судьи Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая получили назначение на матч группового этапа финального турнира ЧМ-2023 (ԜО), в котором Панама сыграет с Ямайкой.
На поединок, который состоится 29 июля в австралийском городе Перт, команды выведет интернациональная судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр - Акхона Макалима (ЮАР).
Игра начнется в 15:30.
Напомним, что это уже второй матч для наших арбитров на турнире.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов
- Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
27.07.2023 в 16:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн