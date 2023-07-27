Монзуль и Стрелецкая снова будут работать на матче женского ЧМ

Украинские судьи Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая получили назначение на матч группового этапа финального турнира ЧМ-2023 (ԜО), в котором Панама сыграет с Ямайкой.

На поединок, который состоится 29 июля в австралийском городе Перт, команды выведет интернациональная судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр - Акхона Макалима (ЮАР).

Игра начнется в 15:30.

Напомним, что это уже второй матч для наших арбитров на турнире.